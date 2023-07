1 Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (Archivbild) Foto: dpa/Mike Egerton

Der derzeit wahrscheinlich stärkste Fußballverein in Baden-Württemberg heißt FC Liverpool: Der englische Top-Club um Trainer Jürgen Klopp ist im Trainingslager im Schwarzwald angekommen.









Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Spitzenclub FC Liverpool hat die Bedingungen im Trainingslager im Schwarzwald gelobt. „Die Trainingsbedingungen, das Trainingsgelände und - am allerwichtigsten - das Hotel sind gut. Die Leute sind nett, alles in Ordnung“, sagte Klopp in einem Interview des SWR.