Am Montag, 3. Juli 2023, beginnt der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Ludwigsburg. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren. Obwohl französische und deutsche Staats- und Regierungschefs sich häufig auf verschiedenen Ebenen sehen, haben sich beide Seiten für ein Format entschieden, das als eine „seltene Ehre“ gilt. Außer Macron wurde diese Ehre in diesem Jahr bisher nur König Charles III. zuteil.

Empfangen und begleitet werden die Macrons von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Der SWR überträgt den Auftakt des Staatsbesuchs in einem „SWR Extra“ live von 8:40 Uhr bis 11:05 Uhr im SWR Fernsehen. Im TV-Sender Phoenix wird von 14.00 bis 14.45 eine erste Zusammenfassung des Staatsbesuches gezeigt.

Lesen Sie auch

Zwei Staatspräsidenten in der Region

Am Sonntag Abend reist der französische Präsident mit seiner Frau an. Am Montag um 9 Uhr startet der Staatsbesuch mit einem Empfang mit militärischen Ehren in Ludwigsburg. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sich der Präsident der französischen Republik danach in das „Goldene Buch“ der Stadt Ludwigsburg eintragen. Elke Büdenbender und Brigitte Macron werden am Ludwigsburger Goethe-Gymnasium einen Workshop zum Thema Cybermobbing besuchen. Im Anschluss diskutieren die beiden Staatspräsidenten in einer Gesprächsrunde im Forum am Schlosspark Ludwigsburg vor Publikum über das Thema „Künstliche Intelligenz“. Das obligatorische Staatsbankett am Montag Abend ist im Garten des Schlosses Bellevue in Berlin geplant. Neben Ludwigsburg und der Bundeshauptstadt besucht Macron noch die sächsische Landeshauptstadt Dresden.