8 Sarah Connor war inklusive Zugaben zwei Stunden auf der Bühne unterm Viadukt. Foto: Helmut Pangerl

Die Pop- und Soul-Sängerin ist am Samstag bei „Live am Viadukt“ aufgetreten und hat zwei Stunden lang 6500 Besucher begeistert.









6500 Besucher kamen und es wurde ein rundrum schöner Konzert-Abend: Sarah Connor trat am Samstagabend im Rahmen ihrer Sommer Open Air Tour bei „Live am Viadukt“ in Bietigheim auf. Die Pop- und Soul-Sängerin war inklusive Zugaben zwei Stunden auf der Bühne unterm Viadukt, die Stimmung von der ersten Note an laut Veranstalter und Fans „wunderbar“, das Wetter perfekt. Mit ihrem Song„Halt mich“ startete Sarah Connor in den Abend. Es folgte schnell ein kurzes Rock-Cover – Paradise City von Guns n’ Roses – damit auch die zahlenmäßig etwas schwächer vertretenen Herren beim Konzert ihre Freude haben.