„Jeder Mensch darf lieben, wen er oder sie lieben will“, erklärt die Stuttgarter Influencerin Lena Mantler in einem Interview. Mit 13 wurde sie zum Star, heute spricht sie offen über ihre Sexualität.

Bereits im Alter von 13 Jahren wurden die Zwillingsschwestern Lisa und Lena aus Stuttgart zu bekannten Influencerinnen. Auf Instagram folgen ihnen heute 19,6 Millionen Menschen. In ihren Anfangsjahren waren die beiden eineiigen Zwillinge kaum voneinander zu unterscheiden. Inzwischen tragen Lisa und Lena unterschiedliche Frisuren und auch ihr Stil unterscheidet sich inzwischen stark. Lena trägt kürzere Haare, meist weitere Hosen und hat einen burschikoseren Stil als ihre Schwester. In den vergangenen Jahren hat unter anderem das immer wieder die Gerüchteküche befeuert. Über die Sexualität der jungen Stuttgarterin wurde viel spekuliert.

Nun hatte die 20-Jährige offenbar genug davon. „Ich dachte lange, ich stehe nur auf Männer, dann, dass ich nur Frauen daten will. Ich finde das gerade für mich heraus“, erklärte sie gegenüber der deutschen Vogue. Sie wolle sich kein Label verpassen und einfach eine Person finden, mit der sie Leben könne, so Mantler.

Lesen Sie auch

Die vergangenen Jahre seien nicht einfach gewesen, immer wieder sei ihr auch Queerfeindlichkeit begegnet. „Es war einfach hart, dass so viele sich in etwas eingemischt haben, womit ich mich selbst noch gar nicht auseinandergesetzt hatte“, sagte sie. Warum sie jetzt öffentlich über ihre eigene Sexualität spricht? „Weil es nichts Schlimmes ist. Jeder Mensch darf lieben, wen er oder sie lieben will“, so die Influencerin.