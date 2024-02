Lisa Eckhart in Stuttgart: Kaiserin ohne Kleider und Hemmungen

1 Lisa Eckhart ist eine Meisterin der Provokation. Foto: imago/Future Image/Matthias Wehnert

Die Kabarettistin Lisa Eckhart macht an zwei ausverkauften Abenden im Theaterhaus einmal mehr vor nichts und niemandem Halt.











Link kopiert



Sie ist wieder da! Aber diesmal so richtig. Vor knapp einem Jahr füllte die in Österreich geborene und in Leipzig lebende Lisa Eckhart mit einer „Lesung“ zweimal das Renitenz-Theater. Nun ist ihr neues Programm „Kaiserin Stasi die Erste“ in der größten Halle des Theaterhauses zu sehen, die am Samstag und Sonntag mit jeweils mehr als tausend Zuschauern ausverkauft ist. Der Bühnenerfolg der eigentlich Lisa Lasselsberger heißenden Kabarettistin mag auch an ihrer TV-Präsenz liegen, aber nicht nur an „Nuhr im Ersten“. Sie selbst rückt die Dinge so zurecht: Sie sei nicht Gast von Dieter Nuhr, sondern er nur der Moderator ihrer Sendung. Die zweite Pointe ihrer Richtigstellung: Eigentlich sei Nuhr der geheime Parteichef der Grünen, der sehen wolle, welche Zuschauer an den falschen Stellen lachen, um diese dann verschwinden zu lassen. Sie sei also nur so oft bei ihm, um ein paar von ihnen retten zu können.