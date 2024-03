Linksbündnis kritisiert Sportwagenbauer: Porsche-Pläne für Teststrecke „Inbegriff von Rücksichtslosigkeit“

1 Auf dem Kurs in Nardò testet Porsche Fahrzeuge. Das Testzentrum soll ausgebaut werden. Foto: Porsche/Mattia Balsamini

Das Stuttgarter Linksbündnis will Porsche vor den Gemeinderat zitieren. Die Ausbaupläne im italienischen Nardò, wo der Sportwagenbauer auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke Autos testet, widersprächen den Nachhaltigkeitsversprechen des Unternehmens.











Das Linksbündnis im Stuttgarter Gemeinderat will einen Vertreter des Sportwagenbauers Porsche vor dem Gemeinderat sehen. Die sieben Stadträtinnen und Stadträte wollen erfahren, warum der Porsche-Konzern in Süditalien für den Ausbau seiner Teststrecke 200 Hektar alten Wald roden will – und ob es nicht Alternativen dazu geben könnte.