1 Häufig geht es um den geplanten Ausbau diverser Linien. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Oberbürgermeister ist am Samstag das Liniennetz abgefahren. Dabei ging es um Lärm, Arbeitsbedingungen und viele Projekte.









Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper ist am Samstag Stadtbahn gefahren. Das macht er sonst nur gelegentlich, wie er bei der Gelegenheit einräumte. Dafür ist er es diesmal gleich richtig angegangen, von kurz nach neun Uhr morgens bis 21.30 Uhr abends war der Plan. Das ist zwar nicht ganz von Betriebsbeginn von kurz nach vier bis gegen 1 Uhr nachts, aber man kann es ja auch übertreiben. Jedenfalls sollte der Zeitraum für das komplette Stadtbahnnetz reichen, sofern es nicht baustellenbedingt unterbrochen war, was bekanntlich in diesen Sommerferienwochen an der einen oder anderen Stelle der Fall ist.