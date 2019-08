1 Ein Delta-Flugzeug startet in Stuttgart. Foto: Flughafen Stuttgart

Vincent Peone hat etwas erlebt, was wohl den wenigsten passieren wird. Der 35-Jährige war der einzige Passagier auf einem Flug von Aspen nach Salt Lake City – und das, ohne sich einen Privatjet zu leisten.

Aspen - Flug DL 3652 verlief ohne Komplikationen. Es gab keine randalierenden Passagiere, keine schreienden Babys, keine medizinischen Notfälle. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, geriet er in die Schlagzeilen. Denn Vincent Peone war der einzige Passagier an Bord. Und da dieser Regisseur ist, ließ er es sich nicht nehmen, den Vorfall in Videoform zu dokumentieren:

Der 35-Jährige war offenbar ziemlich aufgeregt angesichts des wohl einmaligen Erlebnisses, dennoch versuchte die Crew, den Ablauf so normal wie möglich zu halten. Während der Flug für Vincent Peones persönliche Klimabilanz vermutlich verheerende Auswirkungen hatte, war er für die Fluggesellschaft wohl kein absolutes Verlustgeschäft:

Und mit seinem Video zog Peone noch einmal die Aufmerksamkeit von Delta auf sich: