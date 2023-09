1 Die Linie U7 ist aufgrund des Unfalls vom Charlottenplatz aus nur bis zur Haltestelle Ruhbank gefahren. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Ein Autofahrer ist in der Kirchheimer Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Er wird leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Rund eine Stunde lang kommt es zu Verkehrsbehinderungen – auf der Schiene und der Straße.











Am Freitagvormittag hat sich in Heumaden ein Unfall mit Stadtbahnbeteiligung ereignet. Ein Skoda-Fahrer wollte gegen 10 Uhr von der Kirchheimer Straße aus nach rechts in die Bockelstraße abbiegen und ist dort mit einem Zug der Linie U 7 oder U 8 zusammengestoßen. Laut Polizei wurde der Autofahrer leicht verletzt und kam zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus. Ob der Autofahrer eine Ampel missachtet oder der Stadtbahnfahrer ein Signal übersehen hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.