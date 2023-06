1 Die mitunter recht langen Wartezeiten in Backnang wirken sich offenbar nachteilig auf die Nutzerzahlen aus. Foto: Gottfried Stoppel

Marbach/Backnang - Der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) und der Verband Region Stuttgart (VRS) sind nicht zufrieden mit der Auslastung des S-Bahn-Ringschlusses von Marbach nach Backnang (Rems-Murr-Kreis). Das Manko auf dem Abschnitt der Linie S 4 liegt vor allem an der Coronapandemie. Allerdings gibt es auch strukturelle Probleme. Ein Viertelstunden-Takt statt eines halbstündigen Turnus bleibt in weiter Ferne. Die Anschlüsse in Backnang an die S 3 nach Stuttgart dauern zu lange. Auch das Umsteigen in die Murrbahn nach Schwäbisch Hall passt nicht.