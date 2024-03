Linie 2 in Endersbach: Trio verprügelt Reisende in S-Bahn

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in der S2. Foto: Lichtgut/Achim Zweygar/h

Zwei junge Männer fahren am Sonntagabend in der S-Bahn, Linie 2, in Richtung Filderstadt. Als drei Unbekannte einsteigen, eskaliert die Situation.











Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntag in einer S-Bahn zwischen Endersbach und Beutelsbach ereignet hat. Nach Informationen der Polizei haben drei unbekannte Täter am Sonntagabend zwei junge Reisende in einer S-Bahn der Linie 2 attackiert und verletzt. Gegen 19 Uhr sollen die drei Unbekannten einen 19-Jährigen und seinen 18 Jahre alten Begleiter zunächst im Gang der S-Bahn in Richtung Filderstadt ohne ersichtlichen Grund angerempelt haben.