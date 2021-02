In diesen Lokalen gibt es das Frühstück „To-Go“

Lieferservice in Stuttgart

7 Zu Lockdown-Zeiten bieten viele Cafés und Restaurants auch Frühstück To-Go an – unter anderem das Feuilleton in Stuttgart-Ost. Foto: Feuilleton Stuttgart

Schon seit Monaten schlägt sich die Gastronomie mit To-Go-Angeboten durch den Lockdown. Was für Mittag- und Abendessen schon gängig war, kommt jetzt auch für morgens. In diesen Stuttgarter Lokalen gibt es Frühstücks-Boxen zum Liefern und Abholen.

Stuttgart - Seit Ende November schränkt der Lockdown schon das öffentliche Leben in Deutschland ein. Die Gastronomie ist davon besonders betroffen – Cafés, Bars und Restaurants halten sich mit Angeboten zum Liefern und Mitnehmen über Wasser. Fürs Mittag- und Abendessen hat das System längst Normalität erreicht – jetzt soll es auch für das Frühstück populärer werden.

Verschiedene Stuttgarter Lokale bieten auch für den Morgen leckeres Essen an. Bagels, Cupcakes, Croissants oder sogar Kartoffelrösti werden für den Kunden vorbereitet und können in sogenannten Frühstücksboxen abgeholt oder geliefert werden. Wir haben in unserer Bildergalerie Stuttgarter Lokale gesammelt, die mit ihrem Frühstücksangebot auch zu Lockdown-Zeiten begeistern möchten.