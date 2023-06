1 Die Münchner Paartherapeutin Mashaal Omary glaubt, unter bestimmten Umständen kann eine Wiedervereinigung klappen. Foto: privat/Jenson Koschak

Eine Trennung bringt häufig großen Herzschmerz mit. Rund um die Uhr denken Betroffene häufig dann nur über eines nach: wie sie den Verflossenen zurückbekommen können. Ex zurück – ist das wirklich eine gute Idee?









Wie gewinne ich meinen Ex zurück? Die Ex zurück – so klappt es ganz sicher! Das Internet ist voll mit solchen Tipps von irgendwelchen Coaches, die große Versprechen abgeben. Eine Trennung bringt immer viel Herzschmerz mit sich – vor allem, wenn man der oder die Verlassene ist. In der ersten Phase sind viele extrem traurig. Der Verlust hinterlässt auch körperliche Spuren: Liebeskummer ist ein Entzug. „Und der dauert lange“, sagt die Münchner Paartherapeutin Mashaal Omary. Bei vielen dreht sich daher 24 Stunden alles um eine Frage: Wie bekomme ich den anderen zurück? Jeder zehnte Single wünscht sich laut einer Parship-Umfrage den/die Ex zurück. „Das passiert häufig dann, wenn wir sonst kein erfülltes Leben haben“, ergänzt die 38-jährige Systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin. „Gute Freunde und Hobbys lenken einen ab. Es ist nicht gut, nur die Arbeit zu haben.“