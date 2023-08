1 Harald Glööckler und Marc-Eric Lehmann zeigten sich in den letzten Monaten oft zusammen in der Öffentlichkeit - unter anderem bei Glööcklers Geburtstagsfeier im Mai. Foto: imago/Future Image

Harald Glööckler ist nach dem Ehe-Aus mit Dieter Schroth offenbar doch noch nicht bereit für eine neue Beziehung. Der Designer äußert sich nun klar und deutlich zu seinem aktuellen Beziehungsstatus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kein neues Liebesglück für Harald Glööckler (58)? Der Modedesigner hatte sich in den vergangenen Monaten oft in der Begleitung des CDU-Politikers Marc-Eric Lehmann (26) gezeigt. "Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung", schwärmte der 58-Jährige. Doch das Glück schien nur von kurzer Dauer. Zu seinem aktuellen Beziehungsstatus hat Glööckler nun gegenüber der "Bild"-Zeitung klare Worte gefunden.