Liebe und Partnerschaft: Offene Beziehung als Eltern – geht das?

Feuer in Los Angeles Schauspieler Joshua Jackson hat Elternhaus im Feuer verloren

Die Feuerkatastrophe in Kalifornien hat auch das Haus zerstört, an dem Joshua Jackson seit seiner frühen Kindheit hängt und in dem auch seine Tochter bislang aufgewachsen ist. Ein besonderer Verlust stellt für ihn ein ganz bestimmtes Gemälde dar.