Lidl-Metropolfiliale eröffnet in Sindelfingen: Einkaufen und wohnen unter einem Dach

Lidl-Metropolfiliale eröffnet in Sindelfingen

1 Die neue Lidl-Metropolfiliale in der Sindelfinger Mahdentalstraße ist seit Donnerstag geöffnet. Der Verkaufsbetrieb läuft von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 21 Uhr. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

1500 Quadratmeter Verkaufsfläche, 82 Wohneinheiten: In der Mahdentalstraße eröffnet der Discounter Lidl seine deutschlandweit erste Metropolfiliale, die Einkaufsmöglichkeiten mit Wohnbebauung kombiniert.











Der Neue heißt Bernd und er braucht noch ein bisschen Hilfe. Kein Wunder, schließlich ist Bernd Vöhringer eigentlich Oberbürgermeister von Beruf. Den Job an der sonnendurchfluteten Lidl-Kasse hat er nur sehr kurzfristig für eine Benefizaktion zugunsten des Vereins Nachbarn in Not übernommen. „Da wird’s einem ganz schön warm“, sagt er, während er lächelnd die Waren einer Kundin über den Scanner zieht.