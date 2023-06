Dem schottischen Popstar Lewis Capaldi blieb beim Glastonbury-Festival in England wegen seines Tourette-Leidens teils die Stimme weg. Nun hat der „Someone You Loved“-Sänger eine „Tournee-Auszeit“ angekündigt. Aber seit wann leidet er an der Krankheit?

„Before You Go“, „Someone You Loved“ oder „Wish You The Best“ – die Songs des schottischer Singer-Songwriters Lewis Capaldi laufen im Radio rauf und runter und werden auf Streamingplattformen wie Spotify teils millionenfach geklickt. Mit seiner sanften Stimme und seiner bescheidenen, bodenständigen Art begeistert der 26-Jährige Millionen von Fans.

Die können den Sänger auch gerade live erleben, so wie zum Beispiel am vergangenen Samstag beim Glastonbury-Festival im Südwesten von England. Doch das wird jetzt erst einmal das letzte Konzert des Popstars gewesen sein. Der teilte nämlich mit, dass er alle weiteren Auftritte auf absehbare Zeit absagen müsse – wegen seines Tourette-Leidens.

Das Tourette-Syndrom – genau genommen Gilles de la Tourette-Syndrom – ist eine angeborene Erkrankung des Nervensystems, bei der Betroffene immer wieder kurze, schnelle Bewegungen oder Tic-artige Laute machen, die sie nur bedingt kontrollieren können. Es kann sich zudem durch sprachliche Äußerungen zeigen. Allerdings: Anders als es viele Menschen vielleicht annehmen, hat nur ein kleiner Teil der Betroffenen den Drang, Schimpfwörter zu sagen.

Die Ursachen des Tourette-Syndroms sind noch nicht vollständig erforscht, eine Therapie gibt es bisher ebenfalls nicht. Allerdings kann eine Verhaltenstherapie Betroffenen beim Umgang mit den Bewegungen helfen oder gewisse Medikamente, die Entstehung des Bewegungsimpulses unterdrücken sollen.

Capaldi bekam die Diagnose im September 2022

Laut eigenen Angaben wurde die Krankheit bei ihm im vergangenen September diagnostiziert. Das teilte Capaldi damals auf Instagram in einem Livestream mit sowie in einem Gespräch mit der britischen Zeitschrift „Sun“. In diesem sagte er: „Bei mir wurde das Tourette-Syndrom diagnostiziert. Ich wollte darüber sprechen, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ich würde Kokain oder so etwas nehmen.“

Weiter erzählte er, seine Schulter zucke, wenn er aufgeregt, glücklich, nervös oder gestresst sei. Das sei etwas, mit dem er lebe. Und: „Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht.“ Er sei erleichtert gewesen, als er erfuhr, dass er an dieser Krankheit leide, weil er befürchtet habe, er könnte an einer degenerativen Krankheit leiden, sagte der Popstar damals weiter. Er werde mit Botox-Injektionen behandelt, um die Muskeln einzufrieren und so zu versuchen, die für Tourette charakteristischen Tics zu kontrollieren.

Tourett-Tics traten während Konzerten auf

Seit dem geht Capaldi offen mit der Krankheit um. Immer wieder bekommen auch die Fans mit, wie sich diese äußert. Anfang des Jahre etwa spielte er in der Festhalle in Frankfurt ein Konzert. Während dem Song „Someone you loved“, den er nach dem Tod seiner Oma geschrieben hatte, bekam er plötzlich einen Tourette-Anfall, konnte nicht mehr singen. Sofort sprang das Publikum ein – und sang lautstark für ihn weiter.

Genau das passierte auch am vergangenen Samstag vor Zehntausenden Festivalbesuchern in Glastonbury. Ebenfalls beim Lied „Someone You Loved“ blieb dem schottischen Popstar die Stimme weg. Die Fans wussten, was zu tun war:

Schon davor waren Auftritte des 26-jährigen Schotten seltener geworden. Das habe auch mit seiner psychischen Gesundheit zu tun, wie er der englischen Tageszeitung „The Guardian“ erklärte. Vor dem Festival im Südwesten von England, bei dem er als einer der Headliner auftrat, hatte er bereits eine dreiwöchige Pause eingelegt, um sich zu schonen. Gereicht hat die aber wohl nicht.

Am Samstagabend bekam Capaldi während des Auftritts nach ein paar Songs Probleme. Er sagte: „Ich bin ehrlich mit Euch, ich verliere langsam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss.“ Später sprach er von „Panikattacken“ und sagte, er werde sich mehr Zeit für sich nehmen, um „auszuruhen und zu erholen“. „Es tut mir wirklich leid, aber eventuell seht ihr mich bis zum Ende des Jahres nicht mehr live.“ Die Bestätigung kam dann am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen.

Capaldi bedankte sich für die Unterstützung seiner Fans beim Festival und für alle Nachrichten danach. Das bedeute ihm die Welt bedeutet, wie er schreibt. Und weiter: „Es tut mir sehr leid, euch mitzuteilen, dass ich eine Tournee-Auszeit für die absehbare Zukunft nehme.“ Doch er müsse immer noch lernen, mit seiner Erkrankung umzugehen und brauche noch mehr Zeit, um seine mentale und körperliche Gesundheit wieder in Ordnung zu bringen. Am Ende schreibt er: „Ich komme so schnell wie möglich zurück.“

Auch Konzerte in Deutschland von Absage betroffen

Wann das sein wird, ist nicht klar. Fest steht allerdings: Von der Auszeit sind auch die Konzerte in Deutschland betroffen. Die Aufritte in der Münchner Olympiahalle und der in der Stuttgarter Hans-Martin-Schleyer-Halle entfallen ersatzlos. Wie das Portal „T-Online“ schreibt, bestätigte das die Betreibergesellschaft des Olympiaparks München am Dienstag. Eventim hat den Kartenverkauf bereits eingestellt.

Capaldi hätte am 12. September in München und am 13. September in Stuttgart spielen sollen. Eigentlich waren die Konzerte schon für März geplant, allerdings musste der Popsänger diese schon damals wegen seiner Gesundheit verschieben.

Durchbruch mit Song „Someone You Loved

Capaldi wurde 1996 im schottischen Glasgow geboren und fing schon mit neun Jahren an, in Pubs aufzutreten. Heute zählt er in Großbritannien zu den erfolgreichsten Künstlern des Landes, der einige Rekorde innehält. Teilweise sind seine Tourneen nach weniger als zehn Minuten ausverkauft.

Seinen Durchbruch hatte der Sänger mit dem 2019 veröffentlichten Song „Someone You Loved“. Dieser hielt sich zunächst sieben Wochen an der Spitze der UK-Charts. Danach stieg er in den USA bis an die Spitze der Billboard Charts. Das Lied wurde bei den Brit Awards 2020 zum zum Song des Jahres gekürt, der Sänger selbst wurde mit der Auszeichnung als bester neuer Künstler geehrt. Zudem wurde er für einen Grammy nominiert. Außerdem zählt „Someone You Loved“ mit mehr als 2,5 Milliarden Streams zu den fünf meist gestreamten Songs auf Spotify.