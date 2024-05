Bayer Leverkusen geht drei Tage nach dem verlorenen Europa-League-Finale als klarer Favorit in das DFB-Pokalendspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der deutsche Fußball-Meister von Trainer Xabi Alonso will am Samstag im Berliner Olympiastadion wenigstens das Double perfekt machen.

Das Spiel wird ab 20 Uhr auf Sky und in der ARD übertragen.

Lesen Sie auch

Nach dem bitteren 0:3 am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo und der bisher einzigen Saisonniederlage hofft Leverkusen nun auf einen glorreichen Abschluss einer historischen Spielzeit. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will dennoch seine Außenseiterchance nutzen und setzt auf die Erfahrung von Trainer-Oldie Friedhelm Funkel sowie die Unterstützung seiner mitgereisten Fans.

Der 70 Jahre alte Funkel hatte bereits den Klassenerhalt mit den Roten Teufeln geschafft und verlässt den Traditionsclub nach diesem Wochenende. Für Leverkusen wäre es der dritte Triumph im DFB-Pokal nach 1990 und 1996, für Leverkusen der zweite nach 1993.

Die bisherigen Sensationen im DFB-Pokal

29. August 1970: Kickers Offenbach gegen den 1. FC Köln 2:1 (1:1) So kurz nach dem Aufstieg stemmte bislang kein Bundesligist den Pokal in die Höhe - und das lag an einem Kuriosum: Die Kickers starteten als Regionalligist in die Pokalsaison 1969/70, bezwangen als zweitklassiger Verein in der ersten Hauptrunde 1860 München. Wegen des frühen Beginns der WM wurde der Rest des Wettbewerbs allerdings erst in der eigentlichen Sommerpause und sogar schon mit neuem Kader ausgespielt. So spielten sich die Hessen als formal frischer Erstligist bis ins Finale und bezwangen dort sensationell den 1. FC Köln dank Toren von Klaus Winkler (27.) und Horst Gecks (64.).

26. Mai 1985: Bayer Uerdingen gegen Bayern München 2:1 (1:1) Von diesem Spiel wird Friedhelm Funkel seinen Lauterer Sensationskickern sicher vor dem Finale erzählen. Denn damals stand der Trainerroutinier selbst als Spieler für Bayer Uerdingen auf dem Platz. "Wir hatten keine Chance und sind trotzdem Pokalsieger geworden", erzählt der 70-Jährige rückblickend: "Vielleicht wiederholt sich diese Geschichte." Die Bayern waren eine Woche zuvor deutscher Meister geworden, gingen als haushoher Favorit in Führung. Doch Uerdingen drehte auch dank des Platzverweises für Münchens Wolfgang Dremmler (48.) mit den Treffern von Horst Feilzer (9.) und Wolfgang Schäfer (68.) die Partie.

23. Mai 1992: Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach 4:3 (0:0) i.E. Hannover gewann bis heute als einziger Zweitligist den DFB-Pokal. Nach einer Abwehrschlacht avancierte Torhüter Jörg Sievers im Elfmeterschießen mit zwei Paraden zum Helden, Michael Schjönberg verwandelte nach der torlosen regulären Spielzeit den entscheidenden Versuch. "Geträumt hat davon jeder, ob man daran geglaubt hat, ist etwas anderes", sagte Sievers. Zuvor hatten die Niedersachsen mit Borussia Dortmund, dem Karlsruher SC, Titelverteidiger Werder Bremen und dem VfL Bochum bereits vier weitere Bundesligisten bei ihrem Siegeszug geschlagen.

25. Mai 1996: 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC 1:0 (1:0) Die Lauterer selbst können Final-Überraschungen, stemmten als einziger feststehender Absteiger den Pokal in die Höhe. Aus der Hölle des Abstiegs in der Bundesliga mit bitteren Tränen von Weltmeister Andreas Brehme hievte sich der FCK binnen einer Woche wieder in den Fußballhimmel. Martin Wagner traf im Finale entscheidend für den Außenseiter, auch eine Gelb-Rote Karte gegen Brehme konnte den Triumph nicht mehr verhindern. "Es war der Beweis dafür, dass es manchmal nicht schadet, wenn man mal einen auf die Mütze bekommt - vorausgesetzt man zieht die richtigen Schlüsse daraus", sagte Wagner. Zwei Jahre später wurde der FCK als Aufsteiger Meister.

26. Mai 2007: 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart 3:2 (2:2, 1:1) n.V. Nach Jahren als Fahrstuhlmannschaft holte sich der Club den ersten Titel seit 39 Jahren. Unter Hans Meyer spielten die Franken mit Platz sechs ihre beste Bundesligasaison in diesem Jahrtausend und düpierten im Pokalfinale den frischgebackenen deutschen Meister. Marek Mintal (27.) und Marco Engelhardt (47.) erzwangen erst eine Verlängerung, ehe Jan Kristiansen (109.) per Traumtor der Siegtreffer gelang. "Das ist einmalig", schwärmte Präsident Michael A. Roth.