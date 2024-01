Leuze-Bad in Stuttgart: Kinderland wegen Legionellen geschlossen

Leuze-Bad in Stuttgart

1 Diese Tür im Leuze bleibt vorerst geschlossen, weil im Kinderbecken Legionellen festgestellt worden sind. Foto: Achim Zweygarth

Bei Routineuntersuchungen sind im Kinderland des Leuze-Bads Legionellen festgestellt worden. Was bedeutet das für die anderen Bereiche in der Therme und wie geht es nun weiter?











Das Kinderland im Mineralbad Leuze in Stuttgart-Berg bleibt in den nächsten Tagen geschlossen. Denn bei einer routinemäßigen Kontrolle des Wassers im Becken ist ein erhöhter Wert an Legionellen festgestellt worden. Die Bakterien seien ausschließlich im Kinderland aufgetreten, daher können die Gäste alle anderen Bereiche des Bads und der Sauna weiterhin ohne Einschränkungen nutzen, sagt Jens Böhm, der Sprecher der Stuttgarter Bäderbetriebe, auf Nachfrage unserer Zeitung.