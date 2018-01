Leutenbach-Tunnel Ursache für tödlichen Unfall noch unklar

Von har 19. Januar 2018 - 13:03 Uhr

Warum der 24-jährige Mann in der Nacht auf Freitag im Leutenbachtunnel verunglückte, ist der Polizei noch ein Rätsel. Fest steht, dass er ohne Fremdeinwirkung nach rechts aus der Spur geraten ist.





Leutenbach - Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagmorgen im Leutenbacher B-14-Tunnel bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut dem Bericht der Einsatzkräfte, die gegen 1.45 Uhr in der Frühe an der Unglücksstelle eintrafen, lebte der Verunglückte zum Zeitpunkt ihres Eintreffens noch, erlag aber kurz darauf an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die bisherigen Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass der 24-jähriger VW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, berichtet die Polizei. Warum, ist noch nicht geklärt. Das Auto prallte zunächst gegen Betonelemente am Tunnelportal, wurde dann nach links abgewiesen und rammte die linke Tunnelwand. Dabei ist der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert worden.

Man könne durchaus vermuten, dass der Mann bei dem Unfall nicht angeschnallt gewesen war, sagte ein Polizeisprecher. Bestätigt ist das jedoch nicht. Eine Beteiligung anderer Fahrzeuge an dem Unglück könne dagegen mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Dazu gebe es entsprechende Zeugenaussagen. Diese lauteten: das Fahrzeug sei plötzlich ohne jeglichen erkennbare Anlass nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ob letztlich ein Fahrfehler, Sekundenschlaf oder andere Gründe zum Aufprall am Tunnelportal geführt haben, lasse sich nicht mehr klären.

Tunnel bis Freitagmorgen gesperrt

Am VW ist laut dem Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr aus Leutenbach war mit acht Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften im Einsatz. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten blieb die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart rund sechs Stunden lang gesperrt. Deshalb kam es am Freitagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr. Kurz vor 8 Uhr war der Tunnel dann wieder befahrbar.