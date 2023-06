1 Sogenannter Klimakleber – der Staat zeigt Stärke gegen die Bewegung „Letzte Generation“. (Archivbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Ein Klimaaktivist kann nicht an einer Demo in Regensburg teilnehmen, die Polizei nimmt ihn an der eigenen Haustür in Gewahrsam. Die Szenen werden gefilmt – und lösen im Netz starke Reaktionen aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es klingelt an der Haustür. „Also, wir nehmen Sie jetzt mit“, teilt ein Polizeibeamter dem Klimaaktivisten Simon L. mit, der sich für die „Letzte Generation“ auf die Straße klebt. Vorher durfte er noch ein paar Worte in eine Handykamera sprechen, in der er für die Anliegen der Protestbewegung wirbt.