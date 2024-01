Lets Dance-Überraschung: Biyon Kattilathu schwingt das Tanzbein

Das Bühnenprogramm von Oliver Pocher (45) schreibt sich weiter von allein: Autor und Entertainer Biyon Kattilathu (39), den der Komiker zuletzt häufig mit seiner Kunstfigur "Dalai Karma" persiflierte, ist als Nachrücker für die kommende "Let's Dance"-Staffel verkündet worden. "Herzlich Willkommen bei 'Let's Dance', lieber Biyon Kattilathu!", heißt es auf den offiziellen Instagram-Accounts des Senders und der Show.

Der 39-Jährige wird demnach für den Parkour- und Freerunning-Athleten sowie "Ninja Warrior" Simon Brunner (26) einspringen, der seine bereits bestätigte Teilnahme am Format "aus persönlichen Gründen" nun doch absagen musste. Bei der großen Kennlern-Show von "Let's Dance" am 23. Februar (20:15 Uhr, RTL), bei der die insgesamt 14 Tanzpaare zusammenfinden, wird folglich nun Kattilathu mitwirken.

Der zeigt sich ob dieser überraschenden Gelegenheit höchst begeistert: "Ich freue mich mega bei 'Let's Dance' dabei zu sein und bin sehr dankbar, dass mir diese Chance gegeben wurde! Ein Traum wird Realität - so schön! Das wird eine krasse Reise... Ich will persönlich wachsen an dieser spannenden Herausforderung und natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine tolle Show bieten!"

Gegen diese Stars muss Biyon Kattilathu antreten

Wenn sich nicht noch ein Star abmeldet, so trifft Kattilathu auf diese 13 Mitbewerber und Mitbewerberinnen um den Titel "Dancing Star 2024": Tänzer und Choreograf Detlef Soost (53), Model Eva Padberg (43), Schauspieler Mark Keller (58), Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (23), Sänger Gabriel Kelly (22), Sportmoderatorin Jana Wosnitza (30), "Bibi & Tina"-Star Lina Larissa Strahl (26), Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28), "Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz (34), Sängerin und Sarah-Connor-Schwester Lulu (31), Komikerin Maria Clara Groppler (24), Komiker Tony Bauer (28) und Stefano Zarrella (33), Foodblogger und Bruder von TV-Star Giovanni Zarrella (45).