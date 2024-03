1 Das Baby ist da: Renata und Valentin Lusin sind Eltern geworden. Foto: imago/Future Image

Endlich ist sie da: Renata und Valentin Lusin haben die Geburt ihrer kleinen Tochter verkündet. Auch den Namen gaben die "Let's Dance"-Stars bereits bekannt.











Als es auf Renata Lusins (36) Instagram-Profil plötzlich still wurde und dann auch noch Ehemann Valentin (37) seine Teilnahme an der "Let's Dance"-Show am Freitagabend (22. März) absagte, vermuteten viele bereits: Das Baby des Profitänzer-Paares ist offenbar auf dem Weg. Nun haben die beiden die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes offiziell bestätigt.