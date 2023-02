6 Anna Ermakove, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker hat beim Auftakt von „Let’s Dance“ die meisten Punkte erhalten. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Elegant und anmutig – Anna Ermakova, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker ist stark in die Tanzshow „Let’s Dance“ gestartet. Für Ex-Handballer Mimi Kraus sah es nicht ganz so gut aus.









Anna Ermakova, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), hat bei „Let’s Dance“ auf RTL einen perfekten Start hingelegt. Das 22-jährige Model zeigte am Freitagabend einen äußerst eleganten langsamen Walzer. Das kam sowohl bei der Jury als auch beim Publikum sehr gut an – 23 Punkte und das Direkt-Ticket für die nächste Sendung waren der Lohn.

Sogar der strenge Wertungsrichter Joachim Llambi war voll des Lobes für die 22-Jährige. „Du hattest einen sehr schönen Schrittansatz. Du hast wirklich schön im Arm gestanden“, analysierte der Juror. Sein Fazit: „Anna war heute sehr stark.“

Weit weniger stark war der Auftritt des Ex-Handballers Mimi Kraus. Er konnte Jury und Publikum nicht überzeugen und heimste am Ende nur 14 Punkte ein. Damit war er allerdings nicht der Schlechteste: Der Tiktoker Younes Zarou (25) etwa bekam ziemlich maue Wertungen (10 Punkte). „Nach fünf Takten war er schon außer Takt!“, stellte Llambi fest. Auch der Mentalist Timon Krause (28) musste Kritik einstecken. „Du bist so der liebe Schwiegersohn-Typ“, sagte Llambi zu ihm - „das wollen wir hier nicht!“. Er wolle „junge, frische Dynamik“ sehen. „Das ist hier nicht Senioren-Hoppeln!“ Krause erhielt insgesamt 13 Punkte.

Im Mittelfeld bewegte sich die Stuttgarter Youtuberin und Unternehmerin Saliha Özcan. Für ihren Auftritt bekam sie von der Jury 17 Punkte.

Traurigkeit mischte sich in all den Trubel, als Moderator Daniel Hartwich im Namen von „Let’s Dance“ der Familie und den Freunden des ehemaligen Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger das Mitgefühl ausdrückte. Der Sportler hatte 2011 in der Show als Kandidat mitgetanzt. Am Donnerstag hatte seine Familie mitgeteilt, dass Lobinger nach langer Krebserkrankung mit 50 Jahren gestorben sei. „Wir alle haben ihn in allerbester Erinnerung“, sagte Hartwich.

Der Auftakt der inzwischen 16. Staffel erreichte im Schnitt 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit fast eine halbe Million weniger als 2022 und fast eine Million weniger als 2021.

Dennoch kann sich RTL im veränderten TV-Markt mit insgesamt weniger linear Fernsehenden zufrieden zeigen, denn bei den jüngeren TV-Guckern zwischen 14 und 49 Jahren war „Let’s Dance“ - wie gewohnt - mit weitem Abstand der Quotensieger am Freitagabend in der Primetime.