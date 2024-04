Auch in diesem Jahr heißt es auf RTL wieder „Let’s Dance!“ Die 17. Staffel der beliebten Tanz-Show ist am 23. Februar gestartet. Wer dabei ist – und wer in der aktuellen Folge die Show verlassen musste.

Wie in jedem Jahr hieß es auch 2024 wieder: „Let’s Dance“. Denn seit Freitag, 23. Februar, flimmert die RTL-Tanzshow über die TV-Bildschirme. Seit der großen Kennenlernshow wissen die Zuschauer, welcher Promi mit welchem Tanzprofi in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett schwebt und von der Jury – bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González – bewertet wird.

In der aktuellen Show, die am vergangenen Freitagabend, 12. April, ausgestrahlt wurde, musste wieder ein Promi die Show verlassen. Wer das war, wer mit wem tanzt, wer noch dabei ist – und was in der sechsten Show alles passiert ist.

„Let’s Dance“: Wer ist raus in Show 6?

In der aktuellen Folge wagten sich nicht nur die RTL-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi höchstpersönlich aufs Parkett, sondern es wurde auch fröhlich durchgemischt. Denn die alten Tanzpaarungen wurden über Bord geworfen und die Promis bekamen neue Profis an die Hand. Die neuen Tanz-Paare waren folgende:

Tony Bauer tanzt mit Marta Arndt

Sophia Thiel tanzt mit Valentin Lusin

Biyon Kattilathu tanzt mit Malika Dzumaev

Ann-Kathrin Bendixen tanzt mit Vadim Garbuzov

Detlef D! Soost tanzt mit Kathrin Menzinger

Lulu tanzt mit Alexandru Ionel

Jana Wosnitza tanzt mit Massimo Sinató

Mark Keller tanzt mit Ekaterina Leonova

Gabriel Kelly tanzt mit Anastasia Stan

Am Ende von Folge 6 musste allerdings keiner der Kandidaten die Show verlassen. In der Folge zuvor, also Show 5, hatte es Influencer Stefano Zarella getroffen.

„Let’s Dance“ 2024: Was ist in Show 6 passiert?

Mark Keller hat sich mit einem Paso Doble bei „Let’s Dance“ den Bonuspunkt der 17. Staffel ertanzt. Damit startet der Schauspieler mit seiner Profi-Partnerin Kathrin Menzinger in der nächsten Show mit einem kleinen Vorsprung gegenüber den weiteren Teilnehmern. Für den Sonderwettbewerb der RTL-Tanzshow am Freitagabend wurden die bisherigen Tanzpaare voneinander getrennt und neu gemixt.

Keller, mit 58 Jahren ältester aktueller Teilnehmer von „Let’s Dance“, ertanzte sich 25 Jury-Punkte mit seiner Tauschpartnerin Ekaterina Leonova – und dass, obwohl er schwach in die Staffel gestartet war. Den Bonuspunkt „brauche ich in der nächsten Show wahrscheinlich extrem“, sagte Keller in der RTL-Sendung „Exclusiv Spezial“ nach dem Wettbewerb.

Besser waren vor dem Publikumsvotum nur Choreograf Detlef D! Soost und Kurzzeit-Partnerin Kathrin Menzinger. Motsi Mabuse lobte die Zurückhaltung des Tanztrainers Soost bei dem Wiener Walzer, die seine Partnerin auch mal in den Vordergrund rücken ließ.

Juror Joachim Llambi, verwies zwar auf kleine Schrittfehler, lobte aber die Wirkung der beiden auf Zuschauer: „Man war dabei, man blieb dabei.“ Dafür gab es je neun Punkte von der dreiköpfigen Jury - mehr als diese 27 Punkte gab es an dem Abend nicht von den Wettkampfrichtern. Allerdings zog durch das Publikumsvotum Keller an Soost vorbei.

Der bisherige Vorzeigetänzer Gabriel Kelly (22), der in der vergangenen Show die volle Punktzahl der Jury ertanzte, schwächelte. Mit seiner vorübergehenden Partnerin Anastasia Stan performte er einen Slowfox und überzeugte Llambi nicht.

„Heute war er nicht mein Favorit“, lautete das Urteil des strengsten „Let’s Dance“-Jurors. „Wir lieben Gabriel als Sonnenschein, aber auch bei dir kratzt es an der Fassade“, sagte Jurymitglied Motsi Mabuse mit Verweis auf dessen zwischenzeitliche Favoritenrolle und den daraus resultierenden Druck. Kelly erhielt nur 23 Jurypunkte.

Ausscheiden musste in dieser Sondersendung niemand - es ging allein um den Bonuspunkt, der in der nächsten Show zur Punktzahl von der Jury dazu gerechnet wird. Allerdings wurde bekannt, wen es getroffen hätte: Lulu Lewe, Schwester von Sarah Connor und selbst Sängerin, mit Profi Alexandru Ionel.

Sie hat mit ihrem eigentlichen Tanzpartner Massimo Sinató nun eine zweite Chance in der kommenden Show bei einem Discofox-Marathon. Allerdings müssen dann gleich zwei Paare ausscheiden.

„Let’s Dance“ 2024: Welche Promis sind dabei?

Diese Promis sind zu Beginn von Staffel 17 dabei.

Ann-Kathrin Bendixen (23), Influencerin und Autorin

Biyon Kattilathu (39), Motivationstrainer und Podcaster

Detlef Soost (53), Choreograf

Eva Padberg (43), Model

Gabriel Kelly (22), Sänger

Jana Wosnitza (29), Sportjournalistin

Lina Larissa Strahl (25), Schauspielerin

Lulu Lewe (31), Popsängerin und Schwester von Sarah Connor

Maria Clara Groppler (24), Comedienne

Mark Keller (58), Schauspieler und „Bergdoktor“-Star

Sophia Thiel (28), Influencerin

Stefano Zarrella (32), Influencer

Tillman Schulz (33), Unternehmer und „Höhle der Löwen“-Investor

Tony Bauer (27), Comedian

„Let’s Dance“ 2024: Welche Tanzpaare gibt es?

Die oben genannten Promis bekommen für die Show jeweils einen Profitänzer an die Hand. Die Paare sind folgende:

Model und Sängerin Eva Padberg und Paul Lorenz

Sportmoderatorin und Journalistin Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov

Sportlerin und Social-Media-Star Sophia Thiel und Alexandru Ionel

Schauspielerin und Musikerin Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke

Comedienne Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin

Musikerin Lulu und Massimo Sinató

Content-Creatorin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin

Comedian Tony Bauer und Anastasia Stan

Choreograf und Fitnesscoach Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova

Autor und Entertainer Biyon Kattilathu und Marta Arndt

Schauspieler Mark Keller und Kathrin Menzinger

Unternehmer und Investor Tillman Schulz und Patricija Ionel

Food Creator Stefano Zarrella und Mariia Maksina

Musiker Gabriel Kelly und Malika Dzumaev

“Let’s Dance“ 2024: Wer ist schon raus?

Diese Promis mussten bereits gehen:

Maria Clara Groppler, Comedienne (Folge 1)

Tillmann Schulz, Unternehmer und „ Die Höhle der Löwen“-Investor (Folge 2)

Eva Padberg, Model (Folge 3)

Lina Larissa Strahl, Schauspielerin und Singer-Songwriterin (Folge 4)

Stefano Zarrella, Food-Creator (Folge 5)

„Let’s Dance“ 2024: Wie sind die Sendetermine?

Die 17. Staffel der Tanz-Show startet am 23. Februar. Sehen kann man die Folgen seitdem immer freitags ab 20:15 Uhr beim Privatsender RTL und parallel dazu im Livestream auf RTL+. Eine Übersicht:

Kennenlernshow: 23.02.2024

Folge 1: 01.03.2024

Folge 2: 08.03.2024

Folge 3: 15.03.2024

Folge 4: 22.03.2024

Folge 5: 05.04.2024

Folge 6: 12.04.2024

Folge 7: 19.04.2024

Folge 8: 26.04.2024

Folge 9: 03.05.2024

Folge 10: 10.05.2024

Folge 11: 17.05.2024

Finale: 24.05.2024

Profi-Challenge: 31.05.2024

„Let’s Dance“ 2024: Wer sitzt in der Jury?

Wie in den Jahren zuvor bewerten wieder Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi die Kandidatinnen und Kandidaten. Moderiert wird „Let’s Dance“ wieder von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

„Let’s Dance“ 2024: Um was geht es in der Show?

Die Live-Tanzshow „Let’s Dance“ wird seit 2006 ausgestrahlt. Sie funktioniert so: Vierzehn Promis bilden mit Profitänzern und -Tänzerinnen Paare. Nach der Kennenlernshow, in der die bekannt gegeben werden, treten sie Woche für Woche gegen die prominente Konkurrenz an. Die Paare müssen dafür gelernte Tänze vor der Jury präsentieren. Bestenfalls bekommen sie für einen Tanz 30 Punkte.

Am Ende jeder Liveshow entscheiden die Zuschauer durch ihre Anrufe mit, welche Teilnehmer in die nächste Runde einziehen dürfen. Für die Promis besteht die eigentliche Schwierigkeit und Herausforderung darin, innerhalb kürzester Zeit neue Choreographien zu erlernen, um diese während den Liveshows möglichst fehlerfrei der Jury zu präsentieren.