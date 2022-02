1 Das Moderatorenduo bei „Let’s Dance“ bleibt das alte: Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Caroline Bosbach, Hardy Krüger jr., Amira Pocher – diese 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tanzen in diesem Jahr um den Titel „Dancing Star 2022“ mit.















Am 18. Februar beginnt die neue Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“. Das Prinzip des Fernsehklassikers ist bekannt: Prominente gehen mit Profitänzerinnen und -tänzern an den Start und legen eine heiße Sohle aufs Parkett.

Diese 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tanzen in diesem Jahr um den Titel „Dancing Star 2022“ mit:

Mike Singer

Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Mike Singer: Der 22-jährige Popsänger hat mehrere Alben veröffentlicht. 2020 nahm er an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil und wurde Zweiter. 2021 war Singer, der aus dem badischen Kehl stammt, Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Foto: imago images/Future Image/Frederic Kern

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Die 49-jährige Prinzessin und Unternehmerin war von 1993 bis 2002 mit Alexander zu Schaumburg-Lippe verheiratet. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Die Influencerin stammt aus einem alten deutschen Adelsgeschlecht und wurde in Stuttgart geboren.

Caroline Bosbach

Foto: imago images/Jens Schicke

Caroline Bosbach: Die 32-Jährige ist die Tochter von CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach und selbst Nachwuchspolitikerin. Sie gilt als Hoffnungsträgerin der Union und ist die Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der Partei. In ihrer Schulzeit arbeitete sie als Model.

Amira Pocher

Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Amira Pocher: Die 29-jährige österreichische Moderatorin ist die Ehefrau des deutschen Comedian Oliver Pocher. Das Paar hat zwei Söhne und betreibt einen Podcast.

Hardy Krüger jr.

Foto: imago images/CHROMORANGE / Axel Kammerer

Hardy Krüger jr.: Der 53-jährige Schauspieler ist der Sohn des berühmten Filmdarstellers Hardy Krüger, der im vergangenen Jahr starb. Bekannt ist Krüger jr. vor allem durch seine Rollen in den Fernsehserien „Gegen den Wind“ und „Forsthaus Falkenau“.

Michelle

Foto: imago images/Future Image/Nicole Kubelka

Michelle: Die 50-jährige Sängerin war lange eine Größe im deutschen Schlagergeschäft. 1993 erschien ihre erste Single „Und heut’ Nacht will ich tanzen“. In den 2000er Jahren musste Michelle einige Rückschläge und gesundheitliche Probleme verkraften.

René Casselly

Foto: imago images/Eventpress/Eventpress MP

René Casselly: Der Artist ist 25 Jahre alt und entstammt einer echten Zirkusfamilie. Casselly wuchs in einem Wohnwagen auf und stand schon ganz jung in der Manege. Einem breiten Publikum wurde er bekannt, als er die Show „Ninja Warrior Germany“ gewann.

Riccardo Basile

Foto: imago images/Ulrich Hufnagel

Riccardo Basile: Der 30-Jährige ist vor allem Fußballfans bekannt – er arbeitet als Sportmoderator beim Fernsehsender Sky. Der Halbitaliener hat außerdem einen eigenen Podcast. Liiert ist Basile mit Clea-Lacy Juhn, die sich einst den „Bachelor“ angelte.

Janin Ullmann

Foto: Eventpress Radke / via www.imago-images.de

Janin Ullmann: Ihre Karriere startete die 40-jährige Moderatorin beim Musiksender Viva. Ullmann, die bis 2018 mit dem Schauspieler Kostja Ullmann verheiratet war, war unter anderem schon Jurorin in der ProSieben-Show „The Masked Singer“.

Mathias Mester

Foto: imago images/BEAUTIFUL SPORTS/Marcus Hartmann

Mathias Mester: Der 35-jährige frühere Paraolympionike holte 2008 in Peking eine Silbermedaille im Kugelstoßen. Seine Paradedisziplin ist aber das Speerwerfen. Mester ist kleinwüchsig und engagiert sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Bastian Bielendorfer

Foto: imago images/Horst Galuschka/Horst Galuschka via www.imago-images.de

Bastian Bielendorfer: Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“ war 2010 Bastian Bielendorfers Sprungbrett. Seither hat der 37-jährige Comedian, ein Lehrerkind, mehrere Bücher veröffentlicht und tourt mit seinem Comedy-Programm durch die Lande.

Cheyenne Ochsenknecht

Foto: imago images/VISTAPRESS / Lana Yassi

Cheyenne Ochsenknecht: Die 21-jährige Instagrammerin entstammt dem Ochsenknecht-Clan. Cheyenne Savannah ist die Tochter des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und seiner heutigen Ex-Frau Natascha. Cheyenne arbeitet als Model und hat eine Tochter.

Timur Ülker

Foto: imago images/Horst Galuschka

Timur Ülker: Der 32-jährige Schauspieler ist aus der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Nebenher arbeitet der Hamburger mit türkischen Wurzeln auch als Musiker.

Sarah Mangione

Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Sarah Mangione: Die 31-jährige Halbitalienerin ist Schauspielerin und spielte in der RTL-Soap „Unter uns“ mit. Bevor sie zur Schauspielerei kam, war sie Verfahrenstechnikerin bei VW.

Welche Tanzpaare aus Promis und Profis gebildet werden, wird sich in der Kennenlernshow am 18. Februar entscheiden, mit der die neue Staffel beginnt. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren wieder. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sitzen weiterhin in der Jury.