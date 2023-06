1 Zimmer im Laufhaus sind der Arbeitsplatz von Liana und ihren Kolleginnen. Foto: Mario Esposito

Die Abschiede sind für Liana (31) die Hölle. Jedes Mal, wenn sie in Rumänien ihr Köfferchen packt, um zur Arbeit nach Stuttgart zu reisen, kullern die Tränen. Die innere und äußere Zerreißprobe beginnt erneut. Alle zwei Wochen dasselbe Spiel. Mama geht arbeiten, die Kinder, zehn und 13 Jahre, bleiben bei Oma. Liana muss alle versorgen. Die Familie hängt an ihrem Tropf. Woher das Geld kommt, weiß keiner in Rumänien. Vielleicht will es auch keiner wissen. Denn Liana arbeitet im ältesten Gewerbe der Welt. Sie verkauft ihren Körper.