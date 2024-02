Leonberger Pferdemarkt steht vor der Tür: Vom Viehmarkt zur größten Fete des Jahres

1 Der Umzug: Auch dieses Jahr werden wieder Tausende an der Strecke stehen. Foto: Simon Granville

Der Leonberger Pferdemarkt beginnt am kommenden Freitag. Partys und die Möglichkeit zur Einkehr gibt’s an allen Ecken, auch sportlich und kulturell lässt sich die Stadt nicht lumpen. Und dann sind da natürlich noch die Pferde.











Zum 331. Mal ist es soweit: Der Leonberger Pferdemarkt beginnt am Freitag, 9. Februar. Was einst ein Vieh- und Krämermarkt gewesen ist, sind heute fünf Tage Ausnahmezustand in der Stadt – viele machen in irgendeiner Weise mit, andere besuchen als Gäste die Keller, die Reitervorführungen und als Höhepunkt natürlich den großen Festumzug am Dienstag, 13. Februar. 30 000 Menschen waren im vergangenen Jahr dienstags auf den Beinen zwischen Feuerwache und Altstadt.