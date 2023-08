Ein Autofahrer hat am Sonntagabend auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) beim Wechsel der Fahrspuren einen Kia touchiert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu kümmern, fuhr er davon.

Unsere Empfehlung für Sie Leonberg Versuchter Diebstahl auf der Baustelle Nachts um zwei dringen verdächtige Geräusche aus einer Baustelle in Leonberg. Die Polizei ertappt zwei Einbrecher auf frischer Tat.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte zwischen 21.45 und 22 Uhr auf der Überleitung der A 81 aus Richtung Heilbronn auf die A 8 in Richtung München unterwegs. Der Fahrer oder die Fahrerin wechselte von der linken auf die mittlere Spur und touchierte dabei den Kia, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde. Der verursachte Schaden beträgt rund 6000 Euro.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt Vier Verletzte bei schwerem Unfall Aus noch ungeklärter Ursache gerät der Fahrer eines Peugeots mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem mit fünf Personen besetzten Mercedes.

Der Unbekannte fuhr weiter und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Leonberg-Ost in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an die Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.