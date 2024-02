1 Ein melancholischer Blick in die Vergangenheit: Lothar Mattner schließt am Samstagabend das Domizil – nach 33 Jahren. Foto: Simon Granville

Eine 33-jährige Kneipengeschichte geht in Leonberg am Samstag zu Ende. Das Domizil, beliebter Treff nicht nur für junge Leute, schließt mit einer großen Party.











Der Spruch auf der Tafel neben der Theke hat den Charakter eines Vermächtnisses: „Schön, dass du da bist und uns zu dem gemacht hast, was wir sind.“ Fast prosaisch verabschiedet sich das Domizil-Team in der Leonberger Altstadt von seinen Gästen. Am Samstag gibt es noch eine große Party, dann ist Schluss – nach 33 Jahren.