1 Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein 92 Jahre alter BMW-Fahrer beschleunigte aus noch unbekannter Ursache sein Fahrzeug, als er vorwärts aus einer Parklücke neben dem Einkaufszentrum ausparken wollte.











Drei beschädigte Autos und ein Schaden in Höhe von etwa 16 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Bereich der Tiefgaragenzufahrt eines Einkaufszentrums in der Eltinger Straße in Leonberg (Kreis Böblingen) ereignet hat.