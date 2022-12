1 Ein Bentley, hier ein Archivbild, ist am Samstagmorgen der Polizei davongebraust. Foto: dpa/Uli Deck

Gefährliche Raserei mitten in der Nacht in der Südrandstraße















Link kopiert

Rasante Flucht am frühen Samstagmorgen in Leonberg: In der Südrandstraße war die Polizei auf der Suche nach auffälligen Fahrern und Fahrerinnen. Gegen 1.15 Uhr missachtete der Fahrer eines Bentley die Zeichen einer Streifenwagenbesatzung, in eine stationäre Kontrollstelle einzufahren. Er gab Vollgas geriet dabei auf die Gegenfahrbahn.

Beinahe hätte es gekracht

Der bislang unbekannte Fahrer raste in Richtung Autobahnauffahrt Leonberg-West. Dabei hätte es fast gekracht: An der Einmündung zur Neuen Ramtelstraße mussten mehrere Fahrzeuge stark abbremsen, um nicht mit dem Bentley zusammenzuprallen. Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zum Bentley und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 605 - 0, zu melden.