1 Leon Löwentraut vor seiner Edition „Arcadia“. Während das Original 71 500 Euro kostet. zahlt man für die Editions-Blätter 5400 Euro ohne, 5900 Euro mit Rahmen. Foto: Andreas Essig/essigfoto.de

Die einen feiern ihn als Shootingstar, anderen gilt er „Helene Fischer der Kunstwelt“. Jetzt stellt der 25-jährige Leon Löwentraut im Ludwigsburger Schloss aus. Der Eintritt kostet nichts, seine Werke viel.









An Selbstbewusstsein fehlt es Leon Löwentraut nicht: „Klar sind die Tate Modern, das Guggenheim Museum oder das Museum of Modern Art der Traum jedes Künstlers. Und ich werde es dort auch irgendwann hin schaffen, wenn ich auch noch nicht weiß, wann“, sagt der 25-Jährige, wie er in rosafarbenen Sneakers, weißem Shirt und Sonnenbrille im V-Ausschnitt in der Barockgalerie des Ludwigsburger Residenzschlosses steht. Gleichzeitig gibt er sich angesichts des Ortes ehrfürchtig. „Ich hatte schon viele Ausstellungen in vielen Ländern. Aber dass ich in meinen jungen Jahren in einem solchen Schloss, in einem solchen Ambiente ausstellen kann, ist für mich auch eine Premiere und eine riesige Auszeichnung“, sagt er. „Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als ich hier reinkam.“ Ein Ritterschlag sei diese Gelegenheit. „Ich bin sehr dankbar.“