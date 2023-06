Auf der Vaihinger Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer mit einem 88-jährigen Fußgänger zusammengestoßen. Nach dem Unfall war auch ein Rettungshelikopter im Einsatz, die Straße war stundenlang gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Mittwochabend für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte gesorgt, auch ein Hubschrauber landete an der Unfallstelle im Ortsteil Oberaichen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, war ein Motorrad gegen 17.50 Uhr mit einem 88-jährigen Fußgänger kollidiert, der mit seinem Hund die Vaihinger Straße überqueren wollte. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge fuhr der 22-jährige Fahrer des Motorrads von Musberg in Richtung Oberaichen. Kurz vor der Einmündung der Teckstraße überquerte der Senior die Straße vom Wald in Richtung Ort.

Lesen Sie auch

Motorradfahrer bei Vollbremsung gestürzt

Der 22-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, stürzte dabei jedoch und kollidierte auf der Straße mit dem 88-Jährigen und dem Tier. Dem Mann wurden dadurch schwerste Verletzungen zugefügt. Ein Notarzt versorgte ihn an der Unfallstelle, bevor der Rettungsdienst ihn in eine Klinik brachte. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Unfallstelle gelandet, wurde für den Transport jedoch nicht benötigt. Der Hund des Mannes erlag seinen Verletzungen. Der 22-jährige Biker wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst untersuchte ihn an Ort und Stelle, danach konnte er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

In die Ermittlungen zum Unfallhergang war auch ein Sachverständiger eingeschaltet, die Vaihinger Straße musste während der Unfallaufnahme bis kurz vor 22 Uhr komplett gesperrt werden.