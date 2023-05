1 Alexandra und Joachim Schadow vor ihrem prämierten Klimahaus in Leinfelden Foto: Horst Rudel

Bei der Gestaltung ihres Eigenheims haben Alexandra und Joachim Schadow großen Wert auf Energieeffizienz gelegt. Ihr 170 Quadratmeter großer Neubau in Leinfelden ist vom Landkreis Esslingen mit dem Gütesiegel „Klimahaus“ bedacht worden.









Sie habe immer schon im eigenen Haus leben wollen, erzählt Alexandra Schadow. „Das war mein Traum seit Kindertagen.“ Inzwischen hat er sich erfüllt: Seit November 2021 lebt sie zusammen mit ihrem Mann Joachim in ihrem Traumhaus – auf dem alten Sportplatz in Leinfelden. Auf dem Gelände am Jakobsbrunnen hat ein Projektentwickler vor wenigen Jahren Wohnungen und Häuser für insgesamt 68 Eigentümer errichtet. Das Eckgrundstück direkt am Waldrand indes konnte das aus dem Ort stammende Ehepaar erwerben. „Da stand ein altes Haus, Baujahr 1957, drauf“, blicken beide zurück.