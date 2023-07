1 Die Stadt Leinfelden-Echterdingen umfasst vier Ortsteile. Bis 1975 waren diese selbstständige Gemeinden. Foto: G. Bergmann

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen will 2025 ihren 50. Geburtstag groß feiern. Was dafür schon alles geplant ist.









Die Party steht zwar erst 2025 an. Die Vorbereitungen dafür laufen dennoch schon auf Hochtouren. Die Rede ist vom 50. Geburtstag der Stadt Leinfelden-Echterdingen, der angemessen gefeiert und gewürdigt werden soll. Dazu muss man wissen: Anfang 1975 hatten sich die bis dato selbstständigen Gemeinden Echterdingen, Leinfelden, Musberg und Stetten zur Stadt Leinfelden-Echterdingen zusammengeschlossen. Das Stadtjubiläum soll zum Anlass genommen werden, das Wir-Gefühl in den Mittelpunkt zu rücken, heißt es dazu in einem Papier der Stadt. Gerade weil während der Corona-Pandemie viele langjährige Verbindungen abgebrochen sind, sich gemeinschaftliches Engagement verflüchtigt hat. Vereine, Kulturinstitutionen, Unternehmen, Handel und Gewerbe werden also an einem Strang ziehen.