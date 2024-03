1 Diese städtischen Häuser in Musberg müssen zwingend saniert werden. Foto: /P. Braitinger

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Leinfelden-Echterdingen findet keinen Architekten, der Sanierungsarbeiten und Neubauprojekte vorantreiben könnte. Die Verwaltung beantragt dennoch eine weitere Stelle. Wie passt das zusammen?











Bis zum Jahr 2040 sollen in Leinfelden-Echterdingen die derzeit 176 städtischen Wohnungen in 23 Mietshäusern klimaneutral sein. Der Zeitplan für die umfangreichen Sanierungs- und Neubauarbeiten steht bereits. 13,5 Millionen Euro sind dafür im Haushalt eingestellt – allein bis 2027. Loslegen kann die Stadt trotzdem nicht. „Wir treten auf der Stelle“, bekannte die Leiterin des Amts für Immobilien, Anja Schubert, bei der Vorstellung ihres jährlichen Berichts im Technischen Ausschuss am vergangenen Dienstag. Es fehlt am Personal. „Wir konnten bisher noch keinen Architekten einstellen“, erklärte sie.