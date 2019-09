1 In Leinfelden-Echterdingen wurde ein Hotel evakuiert. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein Brandalarm hatte die Evakuierung eines Hotels in Leinfelden-Echterdingen zur Folge. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Leinfelden-Echterdingen - Wegen eines Brandalarms ist ein Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) evakuiert worden. Wie viele Gäste von der Aktion betroffen waren, war zunächst unklar. Rettungskräfte waren am Samstagabend gegen 21.15 Uhr mit einem Großaufgebot zu dem Hotel in der Filderbahnstraße ausgerückt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr stellte eine Rauchentwicklung in den Lüftungsschächten fest. Daraufhin wurden die oberen Hotelstockwerke evakuiert. Nachdem der Rauch schnell abzog und weder eine genaue Ursache, noch eine weitere Gefahr festgestellt werden konnte, wurden alle Stockwerke wieder freigegeben. Es entstand kein Sachschaden.