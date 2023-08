1 Am Wochenende hat es im Keller des Einkaufszentrum FEZ – zudem auch ein Edeka-Markt gehört – gebrannt. Foto: Günter E. Bergmann

Im Keller des Gebäudes war in der Nacht auf Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Läden im FEZ blieben am Samstag und am Montag aus Sicherheitsgründen geschlossen.









Kunden, die am Samstag und am Montag im Einkaufszentrum FEZ an der Adlerstraße einkaufen wollten, mussten umdrehen und ihre Einkäufe in einem anderem Markt erledigen. Aus Sicherheitsgründen mussten die Läden im Inneren des Gebäudes an diesen Tagen geschlossen bleiben, wie von einer Ladeninhaberin zu erfahren war. Der Grund: In der Nacht auf Samstag hatte es im Keller des Hauses, genau genommen in einem Technikraum, gebrannt.