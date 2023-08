1 Juan José Perea erzielte zwei späte Treffer. Foto: dpa/Harry Langer

In der 2. Liga liefern sich die SV Elversberg und Hansa Rostock eine atemberaubende Schlussphase. Mittendrin: die beiden VfB-Leihspieler Wahid Faghir und Juan José Perea.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Juan José Perea hat beim FC Hansa Rostock einen Traumeinstand gefeiert und den ersten Sieg von Aufsteiger SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Der Kolumbianer traf im Auswärtsspiel am Samstag gleich zweimal in der Nachspielzeit (90./+10 und 90./+13) und machte so aus einem 0:1 noch ein 2:1 (0:0). Erst tags zuvor hatten ihn die Rostocker vom Bundesligisten VfB Stuttgart ausgeliehen.