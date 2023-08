1 Ohne Medaille, aber zufrieden: Zehnkämpfer Leo Neugebauer Foto: dpa/Marcus Brandt

111 Punkte haben dem deutschen Zehnkämpfer Leo Neugebauer gefehlt zu Bronze. Mit 8645 Punkten wird der schwäbische Ausnahmesportler Fünfter bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Das ist seine zweitbeste Leistung und immer noch Weltklasse – aber es reichte nicht.









Einen Tag lang war Leo Neugebauer Weltmeister im Zehnkampf. Mit 4640 Punkte hatte er seine Leistung beim deutschen Rekord (8836 Punkte) Anfang Juni in den USA um 49 Punkte überboten. Am zweiten Tag brachten den 23-jährigen Athleten aus Stetten auf den Fildern dann drei Hürden und ein flatternder Diskus ins Straucheln. Die Leichtigkeit und Lockerheit waren verflogen. Am Ende landete er auf Platz fünf mit 8645 Punkten, seiner zweitbesten Leistung und immer noch absolute Weltklasse.