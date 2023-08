1 Trotz toller Bestzeit am Ende verärgert: der Botnanger Alexander Stepanov. Foto: imago images//Tobias Lackner

Zum Abschluss der Titelkämpfe in Jerusalem gelingen drei Stuttgart/Filder-Athleten persönliche Bestleistungen – was im Fall des Botnanger Mittelstrecklers Alexander Stepanov aber nichts an dessen Unmut ändern kann.









Am letzten Wettkampftag der U-20-Leichtathletik-Europameisterschaften in Jerusalem hat es für die Finalisten aus dem Bereich Stuttgart/Filder keine weiteren Medaillen gegeben. Doch ein fünfter, ein sechster und ein 15. Platz rundeten die Bilanz positiv ab. In einem Zwiespalt der Gefühle befand sich dabei der 800-Meter-Läufer Alexander Stepanov. Der Botnanger, der für den VfL Sindelfingen startet, jubelte erst über eine tolle Bestzeit – ehe für ihn ein Ärgernis folgte.