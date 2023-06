1 Die Polizei ermittelt zum Tod eines 26-Jährigen in Reutlingen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine Zeugin entdeckt am Dienstagabend die Leiche eines jungen Mannes in Reutlingen. Rettungskräfte bergen den ertrunkenen 26-Jährigen. Nun legen die Ermittler erste Details zur Todesursache offen.









Rettungskräfte haben am Dienstagabend die Leiche eines 26-Jährigen aus dem Fluss Echaz in Reutlingen geborgen. Nach Angaben der Polizei rief eine Zeugin gegen 20.10 Uhr den Notruf an. Daraufhin rückten Rettungs- und Einsatzkräfte im Bereich des Parkplatzes eines Discounters in der Emil-Adolff-Straße an. Taucher der Feuerwehr bargen die Leiche aus dem Fluss.