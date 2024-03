1 Wegen einer herrenlosen Tasche und einem Rollator gab es gestern in Esslingen eine große Suchaktion. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Die Polizei bekommt einen Hinweis auf einen herrenlosen Rollator und startet einen große Suchaktion in Esslingen. Dabei finden sie eine Leiche. Die Polizei schließt Fremdverschulden derzeit aus.











Nach dem Fund einer toten Frau in Esslingen am Neckar geht die Polizei von einem Unfall aus. Am Mittwochabend sei ein Anruf wegen eines herrenlosen Rollators und einer herrenlosen Tasche am Roßneckar eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.