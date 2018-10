Leiche in Hildesheim Vermisster Mann aus Esslingen ist tot

Von adt 12. Oktober 2018 - 13:12 Uhr

Ein vermisster Mann aus Esslingen wurde tot aufgefunden. Foto: dpa

Im mehr als 500 Kilometer entfernten Hildesheim in Niedersachsen wird eine Leiche entdeckt. Nun stellt sich heraus, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste eines Mannes aus Esslingen handelt.

Hildesheim/Esslingen - Am 1. Oktober ist bei Mäharbeiten an einem Bach in Hildesheim in Niedersachsen eine männliche Leiche gefunden worden. Dabei handelt es sich um die sterblichen Überreste eines 79 Jahre alten Mannes aus Esslingen.

Das hat das Polizeipräsidium Reutlingen am Freitag bekannt gegeben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei in Hildesheim hätten keine Hinweise auf einen unnatürlichen Tod des 79-Jährigen gegeben. Der Mann, nach dem die Polizei in Esslingen unter anderem auch öffentlich gefahndet hatte, war am 30. August 2018 als vermisst gemeldet worden.