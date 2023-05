1 Motörhead-T-Shirt, Lederjacke: Caro Blofeld sieht nicht aus wie eine typische Lehrerin. Aber was ist schon typisch? Die 38-Jährige unterrichtet an einer Berufsschule. Foto: S’moove Design

Caro Blofeld ist Lehrerin aus Leidenschaft. Sie liebt Heavy Metal und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um den Zustand der Schulen geht. Für sie ist klar: Digitalunterricht darf keine Übergangslösung sein.









Stuttgart - Caro Blofeld mag Metal, schreibt Bücher, twittert häufig und gibt im Netz Einblicke in die geheimnisvolle Welt des Lehrerzimmers. Doch wie sieht die 38-Jährige eigentlich die aktuelle Situation? Im Interview erklärt sie, was sie viel mehr fürchtet als Lernlücken, was in der öffentlichen Debatte falsch läuft und warum Onlineunterricht nach Stundenplan die Hölle ist.