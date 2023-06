Lego-Aktion in Korntal-Münchingen

1 In Münchingen ist aus 500 000 Legosteinen eine Stadt entstanden. Foto: Simon Granville

In Korntal-Münchingen haben mehr als 60 Kinder mit Lego gebaut. Diese Angebote, bei denen der Evangelische Gemeinschaftsverband Württemberg die Hände im Spiel hat, sind beliebt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stein auf Stein, stundenlang, unermüdlich, bis das Werk steht: Im evangelischen Gemeindehaus in Münchingen haben mehr als 60 Mädchen und Jungen zwei Tage lang eine Stadt gebaut – aus einer halben Million Legosteinen. Was sie erschaffen haben, haben die jungen Baumeister ihren Eltern am Sonntag nach dem Familiengottesdienst voller Stolz gezeigt.