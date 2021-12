11 Volles Haus im Neckarstadion: 37 000 Fans wollen die VfB-Partie des zweiten Spieltags gegen die Hertha sehen. Eine für damalige Verhältnisse beachtliche Zuschauerzahl. Foto: imago

VfB gegen Hertha, das waren in der Vergangenheit selten Leckerbissen für die Fans. An ein Spiel aus dem Jahr 1990 werden sie sich aber sicher gern erinnern.















Link kopiert

Stuttgart - Ein fußballerisches Filetstück erwarten wohl nur die Wenigsten, wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr) Hertha BSC empfängt. Schmuddelwetter, tiefer Rasen – das Duell 15. gegen 14. verspricht eher Hausmannskost. Damit steht das Aufeinandertreffen immerhin in der Tradition vorheriger Begegnungen. Denn nur selten sprangen Highlights dabei heraus, wenn sich die beiden Traditionsclubs aus Stuttgart und Berlin gegenüberstanden. 1:1, 0:0, 1:0 – so lauten die Standardergebnisse der vergangenen 20 Jahre. Immerhin: Die Bilanz aus VfB-Sicht ist positiv. 19 Heimsiegen gegen die Berliner seit Gründung der Bundesliga stehen zehn Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber.

Lesen Sie aus unserem Angebot: VfB stellt sich auf Geisterspiele ein

Um auf eine Partie zu stoßen, die unserer Reihe Legendenspiele des VfB auch gerecht wird, gehen wir zurück bis ins Jahr 1990. Am zweiten Spieltag der Saison 1990/91 empfing der VfB als Tabellenführer den Aufsteiger aus der Hauptstadt. Nach sieben Jahren in der zweiten Liga sowie der Oberliga Berlin war die alte Dame ein dankbarer Gast im Neckarstadion. Nach einer torlosen ersten Hälfte wurde ihr nach der Pause ordentlich eingeschenkt. Mehr sehen Sie in unserer Bildergalerie – viel Spaß beim Durchklicken!