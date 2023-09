1 Das Seniorenzentrum am Parksee: Der Landkreis möchte dort geflüchtete Menschen unterbringen. Foto: Simon Granville

Der Landkreis Böblingen plant, das leere Gebäude am Parksee für fünf Jahre anzumieten. Jüngst habe man mit der Stadtverwaltung Gespräche aufgenommen. Rund 200 Menschen könnten dort leben.











Bis zum Jahr 2017 gehörte das Seniorenheim am Leonberger Parksee noch dem Landkreis Böblingen. Jetzt zeigt man beim Landratsamt erneut Interesse an der Liegenschaft, die mittlerweile dem Investor Carestone gehört – und die bereits seit Monaten leersteht (wir berichteten). Dusan Minic, Dezernent für Jugend und Soziales, bestätigt die Information unserer Zeitung: Der Landkreis plant, in dem Gebäude Geflüchtete unterzubringen. Dafür will er es nicht zurückkaufen, aber für 60 Monate von Carestone mieten. „Nach unserem Stand will der jetzige Eigentümer über kurz oder lang dort wieder ein Seniorenheim betreiben, sieht sich aktuell dazu aber nicht in der Lage“, so Minic weiter. Einst hatte die Samariterstiftung als Betreiberin fungiert.