Ein 36-jähriger mutmaßlicher Ladendieb stopft sich in einem Lebensmittelgeschäft am Stuttgarter Rotebühlplatz die Taschen statt den Einkaufswagen voll. Eine Verkäuferin beobachtet dies und wird misstrauisch.















Polizeibeamte haben am Dienstagabend einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmitteldiscounter am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte Lebensmittel und Haushaltswaren gestohlen zu haben. Eine 42 Jahre alte Verkäuferin beobachtete demnach den Tatverdächtigen, wie er gegen 18.30 Uhr die Waren im Wert von rund 145 Euro in seine Jacke und seinen Rucksack steckte.

Vom Sicherheitsdienst gestellt

Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn ein Sicherheitsdienstmitarbeiter laut Polizeibericht an und übergab ihn den alarmierten Beamten. Der Mann wird im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.